F1, incredibile Ecclestone: si dichiara colpevole di frode fiscale. La cifra è enorme

ROMA - Clamoroso in Formula 1. L'ex padrone del circus automobilistico più importante del mondo, Bernie Ecclestone, si è dichiarato colpevole di frode fiscale, non avendo dichiarato più di 400 milioni di sterline detenuti in un fondo fiduciario a Singapore. A renderlo noto è stata la BBC, che ha rivelato come questa mattina il novantaduenne sarebbe comparso presso la Southwark Crown Court, ammettendo la propria responsabilità nonostante le smentite arrivate in precedenza: "Mi dichiaro colpevole".