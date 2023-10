F1, Spa-Francorchamps rinnova fino al 2025: l'annuncio

ROMA - La Formula 1 correrà sul circuito di Spa-Francorchamps per almeno un altro anno: in mattinata, infatti, la federazione ha annunciato il rinnovo del Gran Premio del Belgio per un'ulteriore stagione, quella 2025. Notizia molto importante per gli appassaionati, visto che si tratta di un circuito storico e molto apprezzato, che negli ultimi anni ha attraversato anche qualche piccolo ritocco per rispondere al meglio alla F1 odierna e alle linee guida di Liberty Media. Aggiunti, infatti, 10.000 posti sugli spalti, e implementati servizi di intrattenimento come concerti dal vivo. Mosse che hanno contribuito a portare 380.000 persone nel weekend dell'edizione 2023, 20.000 persone in più rispetto al 2022.