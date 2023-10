Formula1: Stroll ammonito dalla FIA: "Sulla condotta zero tolleranza"

ROMA - Il comportamento di Lance Stroll durante il Gran Premio del Qatar non è passato inosservato agli occhi dalla FIA. La stessa Federazione Internazionale ha invitato un avvertimento scritto al pilota della bin seguito all'indagine aperta per comportamento poco professionale. Il canadese, dopo l'eliminazione in Q1, al rientro ai box ha scagliato in aria il volante e poi è inveito contro il suo fisiterapista, Henry Howe, spigendolo. Quest'ultimo voleva accompagnarlo verso il box riservato alle interviste. Lo stesso pilota si è poi scusato ma la Federazione ha deciso di non lasciar correre.