F1, si riapre il caso Hamilton dopo il Qatar. FIA: "Preoccupati dal suo comportamento"

ROMA - "In virtù dello status di modello di Hamilton, la FIA è preoccupata per l'impatto che i suoi comportamenti possono aver creato sui piloti più giovani". Con queste parole, affidate a una nota rivolta ai media, la FIA ha annunciato la riapertura del "caso-Hamilton" dopo il Gran Premio del Qatar. L'episodio, nello specifico, riguarda il momento in cui il campione della Mercedes, dopo essere uscito di pista per un contatto con il compagno George Russell, è rientrato ai box attraversando la pista a piedi. Una manovra potenzialmente pericolosa, per il quale il britannico è stato punito con una multa da 50mila euro (di cui la metà come pena sospesa, che pagherà nel caso dovesse rifarlo entro fine stagione) e una reprimenda, la prima del suo 2023.