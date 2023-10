F1, Alonso denuncia: "In Qatar gara estrema, servono soluzioni"

ROMA - La Formula 1 è pronta per tornare in pista questo fine settimana con il Gran Premio degli Stati Uniti 2023 , ma la precedente gara andata in scena circa dieci giorni fa in Qatar continua a far discutere. Fernando Alonso , infatti, dopo le condizioni di tremendo caldo con cui ha dovuto fare i conti a Losail , spera che la FIA intervenga per regolamentare tale situazione. L'obiettivo dello spagnolo sarebbe quello di evitare che tutti i piloti vengano espositi ancora una volta alla stessa situazione estrema.

Alonso: "Gara estrema"

“Siamo rimasti tutti sorpresi dalle condizioni estreme della gara in Qatar, perché sabato non era così, c'era un po' di vento. Domenica è stato drammatico. Dobbiamo assolutamente trovare una soluzione, per esempio si potrebbe ritardare l'inizio della gara o qualcos'altro. Quando abbiamo corso in Malesia, a Sepang, ricordo che le condizioni erano molto estreme, così come in Bahrain nel 2009, quando credo ci fossero 41°”. Queste le dichiarazioni del pilota dell'Aston Martin, Fernando Alonso, rilasciate ai media esteri in merito a quanto accaduto in Qatar.