F1, Horner spera ancora in Perez: "Vogliamo che ritrovi la forma"

ROMA - In Red Bull continuano a godersi il doppio trionfo nel campionato costruttori e in quello piloti, dominato dal tre volte campione del mondo Max Verstappen. Dall'altra parte del box, però, c'è ancora una situazione estremamente complicata per Sergio Perez, che continua ad arrancare e il distacco abissale in classifica dall'olandese non fa altro che certificare la debacle del messicano. Il team principal del team austriaco Christian Horner, però, sembra non perdere le speranze di ritrovare il vero Perez.