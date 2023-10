Audi-F1, è già addio? Dalla Francia l'indiscrezione sull'arrivo di Porsche

ROMA - Nella stagione 2026 la Formula 1 dovrebbe accogliere un nuovo team, ovvero l' Audi , pronta ad inserirsi nella lotta per il titolo contro le squadre giù presenti in griglia. Il debutto della casa automobilistica tedesca, però, essere messo a repentaglio da un cambio di ruoli all'interno della dirigenza con l'addio dell'ormai ex CEO Markus Duesmann e il conseguente ingaggio di Gernot Döllner , il quale non sarebbe proprio entusiasta dell'idea di prendere parte al Mondiale di Formula 1 .

F1-Audi, è già addio?

A questo punto resta da capire se davvero Döllner abbia intenzione di cambiare le carte in tavola oppure se alla fine lascerà tutto come è e si procederà con il debutto di Audi in Formula 1. Stando a quanto riportato dai colleghi francesi di Auto-Journal, però, Döllner starebbe pensando di ritirare il marchio dal circus automobilistico più presigioso del mondo e questo favorirebbe l'inserimento di Porsche, che però non partirebbe da zero. Quest'ultima avrebbe a disposizione il lavoro di Audi e darebbe vita ad un rebranding.