F1, Rosberg 'pazzo' di Albon: "Candidato da sogno per la Red Bull"

ROMA - In casa Red Bull continua a tenere banco il tema legato al futuro di Sergio Perez che, viste le deludenti prestazioni di questa stagione, potrebbe essere silurato dalla scuderia austriaca e sostituito da un altro pilota. Nel caso di addio del messicano, Christian Horner dovrebbe valutare a chi affidare il sedile di fianco al tre volte campione del mondo Max Verstappen e, un ex campione come Nico Rosberg, sembrerebbe aver già individuato il prescelto: si tratta di Alexander Albon, che però ha un contratto con la Williams.