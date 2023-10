F1, Alpine accoglie stelle come investitori: ci sono Joshua e McIlroy

ROMA - L'Alpine, come noto, sta cercando di fare le cose in grande in vista del suo futuro in Formula 1, dopo l'annuncio da parte di Otro Capital di un investimento strategico di 200 milioni di euro nella Alpine Racing Ltd, ora è arrivato il momento dell'ingresso di alcuni importanti investitori. Tra le stelle sportive che hanno deciso di aderire a questa iniziativa ci sono i giocatori dei Kansas City Chiefs Patrick Mahomes e Travis Kelce, i calciatori Trent Alexander-Arnold e Juan Mata, l’oro olimpico ed ex campione del mondo dei pesi massimi Anthony Joshua e la stella del golf Rory McIlroy.