F1, Marko chiarisce la posizione di Perez: "Nessun ultimatum"

ROMA - La Red Bull è pronta a sbarcare ad Austin per il Gran Premio degli Stati Uniti 2023 di Formula 1 , dove festeggerà ancora una volta la vittoria del terzo titolo mondiale da parte di Max Verstappen . All'interno del team austriaco, però, ci sono anche delle problematiche relative alla posizione di Sergio Perez , che appare essere sempre più in bilico, anche se nelle ultime ore proprio i membri della Red Bull hanno fatto un passo indietro. Prima è toccato a Christian Honer e adesso anche ad Helmut Marko .

Marko: "Solo speculazioni

Il consigliere della Red Bull, Helmut Marko, durante un'intervista concessa agli austriaci dell‘Österreich, ha voluto chiarire la posizione di Sergio Perez: "Quelle che circolano sono solamente speculazioni, sia su Sergio Perez, sia su Yuki Tsunoda. Non abbiamo dato nessun ultimatum a Sergio. Forse stiamo vicendo troppo e per questo motivo vengono scritte delle cose incredibili. Dovremmo concentrarci maggiormente sulle clamorose prestazioni di Verstappen, non vedo l'ora di arrivare ad Austin per festeggiare ancora".