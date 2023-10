F1 Austin, Verstappen comanda la Sprint Shootout: la Ferrari insegue con Leclerc

AUSTIN - Il Gran Premio di Austin, diciannovesima tappa della stagione di F1, ha visto Max Verstappen conquistare la miglior prestazione nella Sprint Shootout. Grazie al tempo di 1:34.538, il campione del mondo della Red Bull precede di 55 millesimi Charles Leclerc, che il venerdì aveva invece conquistato la pole position valida per la gara. Ferrari ancora in prima fila, quindi, mentre in seconda ecco i due britannici Lewis Hamilton e Lando Norris, ad appena un decimo da Verstappen. In terza fila, poi, la seconda McLaren, con Oscar Piastri, e la Ferrari di Carlos Sainz, con il distacco che, però, sale rispettivamente a +0.356 e +0.401.