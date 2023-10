Austin: vince Verstappen. Ferrari quarta con Sainz, Leclerc sesto

La cronaca della gara

Leclerc parte male e perde la prima posizione a favore di Norris. Da dietro arriva Sainz, che sembra voler aggredire il compagno di squadra. Carlos, dopo qualche giro, retrocede però in quinta posizione, sorpassato da Hamilton e Verstappen. Entrambi, a distanza di pochi giri, scavalcano anche Leclerc. Quest'ultimo opta per una strategia che prevede una sola sosta, per guadagnare più posizioni possibile. Una scelta che si rivela controproducente, e vede Charles crollare fino alla sesta posizione, resistendo per pochissimo all'attacco di George Russell.

L'ordine di arrivo della gara

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Mercedes) Carlos Sainz (Ferrari) Sergio Perez (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Alexander Albon (Williams) Logan Sargeant (Williams) Nico Hulkenberg (Haas) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Kevin Magnussen (Haas) Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

DNF Fernando Alonso (Aston Martin)

DNF Oscar Piastri (McLaren)

DNF Esteban Ocon (Alpine)