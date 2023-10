Ferrari, duro sfogo di Leclerc nel team radio: "Risultato di m***a"

AUSTIN - E' stato un weekend duro per la Ferrari quello del Gran Premio degli Stati Uniti 2023 di Formula 1 . Dopo la grande pole position conquistata da Charles Leclerc nelle qualifiche del venerdì e il secondo posto nella sprint race, infatti, nella gara della domenica il monegasco ha pagato la pessima strategia della scuderia di Maranello, che non gli ha permesso di andare oltre un sesto posto sul traguardo. Successivamente Leclerc è stato squalificato per un'irregolarità sul fondo, come Lewis Hamilton .

Leclerc: "Risultato di m***a"

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, non ha affatto nascosto la propria frustrazione per l'andamento della gara e, per questo motivo, ha dimostrato tutto il proprio nervosismo sin dai primi giri dopo la sua prima sosta. Durante un team radio, infatti, il monegasco se l'è presa con la scuderia per la strategia ed un eventuale nuovo piano C: "Che c***o dite, così rovinerei ulteriormente la gara". Al termine della corsa, invece, si è lasciato andare ad un lapidario commento sul suo sesto posto: "Un risultato di m***a".