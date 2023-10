F1, Hamilton dopo la squalifica: "Non toglie nulla ai nostri progressi"

AUSTIN - La nottata italiana è stata caratterizzata dalla notizia della squalifica dal Gran Premio degli Stati Uniti 2023 di Formula 1 di Charles Leclerc e Lewis Hamilton . Se per il ferrarista alla fine non è stato un grosso danno visto il sesto posto originato dagli errori strategici del team, il discorso è ben diverso per il sette volte campione del mondo, arrivato secondo alle spalle di Max Verstappen . Nonostante questo, però, Hamilton si è dimostrato molto tranquillo dopo la sanzione ricevuta al termine della corsa.

Hamilton: "Potevamo vincere"

Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, dopo aver ricevuto la squalifica dal Gran Premio degli Stati Uniti, ha commentato la decisione presa dai commissario di gara: "La macchina aveva un buon ritmo e io mi sentivo bene. È stata dura gareggiare con quelli intorno a me, che erano molto veloci, ma possiamo essere soddisfatti di molte cose. Ho sensazioni positive perché stiamo andando avanti, anche se avremmo potuto vincere questa gara. Sicuramente sono delusione per essere stato squalificato, ma questo non toglie nulla ai progressi che abbiamo fatto in questo fine settimana“.