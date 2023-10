Formula1, Wolff polemico sulle multe: "Non tutti possono pagarle"

ROMA - La mano pesante della FIA sulla questione multe ha scatenato una polemica nel mondo della Formula1. Nel cordo dell'ultima riunone del Word Motor Sport Council , tenutosi a Ginevra, la Federazione ha reso noto che i commissari sportivi potranno infliggere per multe fino a un milione di euro (870mila sterline), ad ogni pilota che violerà le regole . Un massimale quadruplicato rispetto al precedente e non alla portata delle tasche di tutti i piloti concorrenti, che non ha riscontrato commenti positivi. Su tutti il team principal della Mercedes , Toto Wolff che, nel corso di un'intervista a Sky Sport, ha dichiarato: "Credo che metà della griglia non sarebbe in grado di pagarle".

Le parole di Wolff: "Non scherziamo con queste cifre"

"Ero d’accordo con la necessità di un deterrente per le gravi violazioni del regolamento, ma nessuno si aspettava questo cambiamento. Credo che dobbiamo fare i conti con la vita vera, non credo che siano multe adeguate e non dovremmo scherzare con queste cifre che sembrano molto surreali per chi ci guarda". Questo il commento polemico di Toto Wolff "ai microfoni di Sky Sport. "Bisogna capire da dove viene questo innalzamento del tetto massimo - ha proseguito - non credo che vogliamo dipingere la Formula1 come un mondo in cui sia difficile infliggere ai piloti multe da un milione"