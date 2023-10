F1, Marko non teme i fischi: "In Messico i tifosi sono corretti"

ROMA - Nel weekend la Formula1 farà tappa in Messico per il 19esimo Gran Premio della stagione. Il pilota più atteso sarà sicuramente Sergio Perez , già applaudito durante il GP degli Stati Uniti dai numerosi appassionati messicani accorsi negli States . Durante la gara di Austin, oltre agli applausi per Perez, si sono stati anche i fischi all'inidirizzo del compagno di scuderia e campione del Mondo, Max Verstappen . Scenario che potrebbe riproporsi in Messico a causa dei litigi passati tra i due piloti della Red Bull, risalenti all'incidente del Gran Premio del Brasile 2022, quando Max non lasciò passare Sergio. Noostante il tifo sia molto vicino a "Checo" il manager della Red Bull Helmut Marko , intervistato da Sky Sport, ha dichiarato di non temere il comportamento degli appassionati messicani: "Siamo in contatto con molti messicani e la maggior parte di loro sono molto cordiali e corretti".

Le parole di Helmut: "Felici di andare in messico"

"Non abbiamo preoccupazioni". Queste le dichiarazioni di Helmut Marko ai microfoni di Sky Sport a pochi giorni dal prossimo Gran Premio di Formula1, in programma in Messico. Il manager della Red Bull ha assicurato di non essere preoccupato per l'atteggiamento dei tifosi messicani, almeno quello della maggior parte: "Ma ci sono sempre persone, diciamo, entusiaste, che non mantengono un atteggiamento sportivo - ha proseguito Marko, per poi concludere - Nonostante questo siamo felici di andare in Messico".