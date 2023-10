F1, Verstappen fa 50 e elogia Hamilton: "Numeri da rookie rispetto ai suoi"

ROMA - Sembra tornato il sereno tra Max Verstappen e Lewis Hamilton . A due anni di distanza dalla tesissima lotta per il Mondiale di Formula1 del 2021 i contrasti si sono appianati. La rivalità a livello professionale non ha mai intaccato il rispetto che c'è tra i due: l'ultimo esempio è arrivato domenica ad Austin quando a Verstappen è stato chiesto cosa si provasse ad aver raggiunto le 50 vittorie in carriera. "Numeri da rookie in confronto a quelli di Lewis", questa la risposta del pilota della Red Bull.

Le parole di Verstappen dopo la vittoria numero 50

"Cinquanta vittorie in carriera? Ovviamente è un grande numero". Queste le parole di Max Verstappen, intervistato dopo la vittoria del Gran Premio degli Stati Uniti che gli ha consegnato il cinquantesimo trionfo nella classe regina. Il campione del Mondo in carica della Formula1 non sembra avere intenzione di fermarsi: "Sono molto felice e orgoglioso di questo, ma proveremo a vincerne qualcuna in più". L'obiettivo velato è forse quello di battere il record, in questo momento appartenente a Lewis Hamilton, di 103 vittorie.