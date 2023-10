F1, Vasseur in vista del Messico: "E' una gara molto particolare"

ROMA – La Formula 1 è pronta a vivere il Gran Premio del Messico 2023, il secondo di un trittico tutto americano dopo la gara sulla pista di Austin. Per la Ferrari nella gara precedente ci sono state luci ed ombre e questo è il momento per provare a fare la differenza in ottica lotta per la seconda posizione nel Mondiale costruttori. Sicuramente il cammino non sarà semplice, ma il team principal Frederic Vasseur crede nel potenziale della sua squadra e si augura che non vengano più commessi degli errori da qui fino al 26 novembre.