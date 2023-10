F1, Horner fa una carezza a Perez: "Difficile essere il compagno di Max"

ROMA - La Formula 1 è pronta per fare tappa in Messico, la patria di Sergio Perez, che in questa stagione ha avuto un rendimento ben al di sotto delle aspettative, sorpattutto rispetto al compagno di squadra Max Verstappen. L'olandese ha dominato il lungo e in largo, chiudendo i discorsi per il titolo con cinque weekend di anticipo, mentre il messicano, con la stessa monoposto, ha vinto soltanto due corse. Probabilmente Perez sta un po' subendo psicologicamente il confronto con Verstappen, come dichiarato anche da Christian Horner.