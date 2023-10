F1, Verstappen davanti a tutti nelle FP1 in Messico. Ferrari lontane

CITTÀ DEL MESSICO - Le FP1 del Gran Premio del Messico di Formula1, hanno visto Max Verstappen firmare il miglior tempo. Il pilota della Red Bull, campione del mondo, chiude in 1:19.718, davanti alla Williams di Alexander Albon (+0.095). Terza casella per il pilota di casa e compagno di Max, Sergio Perez (+0.297) davanti a Lando Norris (+0.519). Più lontane le due Ferrari che, nonostante le noie fisiche della vigilia dei suoi piloti, conquistano la quinta posizione con Charles Leclerc (+0.579) e la settima con Carlos Sainz (+0.761). In mezzo, con il sesto crono la Mclaren di Oscar Piastri (+0.745). Chiudono la top 10 le due Alpha Tauri di Daniel Ricciardo (+0.850) e Esteban Ocon (+0.959) e Lance Stroll su Aston Martin (+0.969). Prime prove di passo gara, nonostante la sessione non sia delle più attendibili: non impressiona Verstappen, mentre a brillare sono Albon e Norris; Ferrari costante ma un po' più lenta di Williams e McLaren. A mezzanotte ci sarà la seconda sessione mentre, per le FP3, bisognerà attendere le 19:30 di domani.