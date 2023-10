Messico, vince Verstappen: Ferrari a podio con Leclerc, 4° Sainz

CITTA' DEL MESSICO - Max Verstappen trionfa nel Gran Premio del Messico , valevole per la ventesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 . L'olandese domina la gara in Centro America, chiudendo davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton . Sul podio anche la Ferrari di Charles Leclerc , terzo dopo la partenza dalla pole position e una gara in cui non sono mancati gli episodi sfortunati. Subito dopo l'altra Rossa di Carlos Sainz , che aveva cominciato la domenica in pista dalla prima fila vicino al compagno di squadra. Segue la McLaren di Lando Norris , che conquista un quinto posto in rimonta. Poi l'altra Mercedes di George Russel l, sesto.

La cronaca della gara

Leclerc viene raggiunto da Verstappen in partenza, mentre dall'altra Perez gli finisce addosso danneggiando l'ala della Ferrari. Il monegasco rimane in pista e opta per la strategia a una sosta. La bandiera rossa per l'incidente di Magnussen, fortunatamente uscito dalla vettura sulle sue gambe, spezza in due la gara. Alla ripartenza Verstappen può andare in fuga, mentre Hamilton dopo pochi giri scavalca Leclerc e si porta in seconda piazza. La situazione non cambia più, vince Max davanti a Hamilton e Leclerc.

L'ordine di arrivo della gara

Verstappen Hamilton Leclerc Sainz Norris Russell Ricciardo Piastri Albon Ocon Gasly Tsunoda Hulkenberg Bottas Zhou

OUT

Sargeant

Perez

Magnussen

Alonso

Stroll