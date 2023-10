Contatto Leclerc-Perez, paura in Messico: tifoso Ferrari aggredito

ROMA - Il Gran Premio del Messico 2023 di Formula 1 è stato ormai consegnato agli archivi con il sedicesimo successo stagionale di Max Verstappen a bordo della sua Red Bull , che ha preceduto sul traguardo la Mercedes di Lewis Hamilton e la Ferrari di Charles Leclerc . Il monegasco, partito dalla pole position, ha dovuto fare ancora una volta i conti con una gara estremamente complicata sin dai primi giri a causa di un incidente con l'idolo di casa Sergio Perez . Nonostante la responsabilità fosse del messicano, i tifosi in tribuna non hanno affatto gradito.

Paura in tribuna in Messico

Il contatto nel corso del primo giro del Gran Premio del Messico di Formula 1 tra la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Sergio Perez ha lasciato diversi strascichi tra i tifosi di casa, che non hanno mandato giù quanto accaduto in pista. In particolar modo un sostenitore del pilota messicano si è scagliato in maniera molto pesanti nei confronti di un tifoso della Rossa che si trovava in tribuna, aggredendolo fisicamente. Il tutto è stato filmato da uno dei presenti e il video ha immediatamente fatto il giro del web.