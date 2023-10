F1, Verstappen fa 16 vittorie in Messico: "Stagione incredibile"

Verstappen: "Pubblico fantastico"

"In questa gara non avevamo un ritmo molto buono, così abbiamo deciso di scegliere una strategia diversa rispetto agli altri, ma la bandiera rossa ci ha scombinato i piani. Fortunatamente eravamo forti con le gomme dure e abbiamo portato a casa la vittoria, che ha impreziosito questa stagione già incredibile. Anche il pubblico è stato fantastico, mi sono sentito ben voluto". Queste le dichiarazioni del tre volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, dopo la vittoria conquistata in Messico.