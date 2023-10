Schumacher, parla l'avvocato: "Volevamo proteggere la privacy"

ROMA - Sono passati quasi dieci anni esatti da quando l'ex pilota della Ferrari, Michael Schumacher, rimase vittima di un terribile incidente mentre stava sciando sulle nevi di Meribel. Il tedesco cadde e batte la testa, così in quel momento la notizia turbò tutto il mondo dello sport e non solo. A distanza di un decennio non si sa molto sulle reali condizioni fisiche del sette volte campione del mondo poiché la famiglia ha deciso di prendere la strada della riservatezza per tutelare se stessa e soprattutto Michael.