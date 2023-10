Condizioni Schumacher, la famiglia in silenzio: l’avvocato spiega il motivo

Le parole del legale di Michael Schumacher

Dal 13 dicemre 2013 (giorno dell'incidente), in poi sulla stampa è stato un susseguirsi di indiscrezioni e di ipotesi, legate anche ad aspetti legali: "In linea di principio nessuno può rivendicare la riservatezza dei fatti che lui stesso ha volontariamente divulgato al pubblico. In questo contesto la giurisprudenza parla di autoapertura della sfera privata. Ecco perché abbiamo dovuto affrontare ripetutamente il tema dell'autodivulgazione nei procedimenti giudiziari" ha infatti proseguito l'avvocato Damme, scelto per tutale i propri interessi da Michael Schumacher molto prima dell'incidente. "Si trattava dunque di proteggere la privacy. Naturalmente, abbiamo discusso molto su come farlo. Abbiamo anche valutato se un rapporto finale sulla salute di Michael potesse essere la strada giusta per farlo. Ma la cosa non sarebbe finita lì, anzi ciò ci avrebbe costretto a costanti aggiornamenti sulle sue condizioni perché non sei tu a decidere quando l'attenzione dei media sulla vicenda calerà. A quel punto avremmo dato agio affinché uno, due, tre mesi o anche anni dopo il comunicato tornassero a chiedersi: ‘E come appare adesso?'. E nel caso in cui avessimo voluto agire contro le speculazioni ci saremmo nuovamente andati a scontrate con il tema dell’autodivulgazione volontaria" ha sottolineato l'avvocato Felix Damm.