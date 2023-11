F1, Mike Elliott lascia la Mercedes: adesso è ufficiale

ROMA - In vista della stagione 2024 in Formula 1 sono già iniziati i vari movimenti di mercato, anche per quanto riguarda gli ingegneri. La Mercedes, in particolar modo, ha ufficialmente detto addio a Mike Elliott attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito. L'ingegnere ad inizio 2023 aveva già lasciato il proprio ruolo per favorire l'ingresso di James Allison nella mansione di direttore tecnico. Elliott a quel punto era diventato Chief Technical Officer, ma ora arriva il divorzio e all'orizzonte ci sono già nuove avventure.