F1, Perez non dimentica: "Il Messico è stato devastante per me"

ROMA - La Red Bull ha dominato l'intera stagione 2023 di Formula 1 e anche in queste ultime gare non sembra essere affatto appagata, poiché il tre volte campione del mondo Max Verstappen continua a vincere praticamente su ogni circuito. Il suo compagno di squadra Sergio Perez , invece, è sempre andato al di sotto delle aspettative e quando accaduto nel Gran Premio del Messico è la perfetta rappresentazione della sua stagione. Il messicano, infatti, è uscito di scena al primo giro della gara di casa a causa di un incidente.

Perez: "Ormai è andata così"

Il pilota della Red Bull, Sergio Perez, a pochi giorni dal Gran Premio del Brasile, è tornato a parlare di quanto accaduto in Messico, dimostrando di non aver ancora digerito l'incidente al primo giro: “Il Messico è stato devastante per me. Sono cose che capitano in questo sport e non posso permettermi di continuare a pensare a ciò che sarebbe potuto accadere. Il mio obiettivo era vincere, lo volevo più di ogni altra cosa, ma ormai è andata così. Adesso arriva il Brasile e devo cercare di concentrarmi su questa gara".