F1, Massa non sarà ad Interlagos: "Andrei solo come ambasciatore"

ROMA - In questo 2023 l'ex pilota della Ferrari, Felipe Massa , è tornato a far parlare di sé per la richiesta di assegnargli il Mondiale del 2008, vinto da Lewis Hamilton in seguito allo scandalo 'Crashgate'. La situazione resta molto intricata e difficilmente verrà risolta nell'arco di poche settimane, ma nel frattempo il brasiliano, alla vigilia del Gran Premio di casa, non prenderà parte alla manifestazione. Massa non sarebbe stato invitato dagli organizzatori e, per rispetto della causa legale, preferirebbe evitare di apparire in quell'occasione.

Massa: "Nessun invito per il Brasile"

L'ex pilota della Ferrari, Felipe Massa, nel corso di un'intervista rilasciata ad Autosport, ha annunciato che non sarà presente durante il Gran Premio del Brasile di questo fine settimana: "Dovevo andare a Suzuka come ambasciatore, ma non ci sono andato. Sul Brasile non c'è stata nessuna discussione e non c'è stato nessun contatto. Forse andrei ad Interlagos soltanto in qualità di ambasciatore, ma visto che non c'è stato nessun invito ufficiale non ci sarò. Voglio anche rispettare la causa legale in corso"