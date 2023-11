F1, Wolff accende il duello con la Ferrari: "Battaglia importante per noi"

ROMA - In Formula 1 sono rimasti pochi obiettivi per i quali lottare e, uno di questi, è senza ombra di dubbio il secondo posto nel Mondiale costruttori. Sono rimasti soltanto due team a contendersi il titolo di vicecampioni alle spalle della Red Bull e si tratta della Ferrari e della Mercedes . Quest'ultima ha un importante margine di vantaggio nei confronti della Rossa e il team principal Toto Wolff ha intenzione di conservarlo fino al termine della stagione, fissato per il 26 novembre con la gara di Abu Dhabi .

Wolff: "Bei ricordi in Brasile"

"Quella con la Ferrari è una battaglia molto importante per noi e vogliamo assolutamente vincerla. Il vantaggio che abbiamo mantenuto dopo il Messico è importante e vogliamo difenderlo fino alla fine. La nostra vettura ha mostrato un ottimo passo di gara, ma sappiamo di dover lavorare ancora per migliorare. In Brasile abbiamo dei bei ricordi, soprattutto per le ultime due gare". Queste le dichiarazioni del team principal della Mercedes, Toto Wolff, in vista dell'imminente Gran Premio del Brasile.