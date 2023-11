Ferrari, Leclerc e la passione per Senna: "E' il mio unico idolo"

SAN PAOLO - " Senna è l'unico idolo che io abbia mai avuto , è stato emozionante essere invitato dalla sua famiglia ed ammirare le sue macchine. In Brasile mi piacerebbe vincere la gara e non fare la pole position, ma attualmente è difficile che questo possa accadere. La squadra sta lavorando per migliorare nel passo gara, in questo weekend sarà davvero importante la prima sessione di prove libere". Queste le dichiarazioni del pilota della Ferrari, Charles Leclerc , nella conferenza stampa che precede il Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1.

Sainz: "Gara punto debole"

Anche il compagno di squadra di Leclerc, Carlos Sainz, ha espresso quasi lo stesso pensiero del monegasco in merito alla performance che la Ferrari mostra in qualifica e che poi non riesce a ripetere in gara: "Siamo forti sul giro secco, ma le prestazioni in gara sono il nostro punto debole, abbiamo una certa incostanza negli stint. Abbiamo perso tantissimo a seconda di come trattiamo le gomme e a seconda delle mescole. Il nostro obiettivo è continuare a lavorare per cercare di migliorare questo aspetto".