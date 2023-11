F1, Alonso smentisce la pista Red Bull: "Non c'è nulla"

ROMA - In Formula 1 ci sono tre pluricampioni del mondo e il più amato forse è Fernando Alonso che, nonostante l'età avanzata, riesce ancora a tenere testa ai migliori. In questo 2023 si è reso protagonista di un ottimo avvio a bordo della sua Aston Martin , ma adesso sta incontrando molte difficoltà a causa di una vettura che non è riuscita a tenere il passo delle rivali. Per questo motivo nelle ultime ore stanno circolando delle voci in merito ad un suo passaggio in Red Bull nel 2024, che è stato prontamente smentito dal diretto interessato.

Alonso: "Prenderò provvedimenti"

“Non c’è nulla con la Red Bull. Qualcuno si è divertito a mettere in giro delle voci soltanto per avere qualche followers in più, non è una cosa divertente. E' un gioco che non mi piace. Sono felice che qui ci siano solo professionisti, queste voci provengono da persone che vogliono solo prendere in giro; non è divertente quando si gioca così con qualcosa. Prenderò dei provvedimenti“. Queste le dichiarazioni del pilota dell'Aston Martin, Fernando Alonso, rilasciate ai media brasiliani per smentire un suo presunto avvicinamento alla Red Bull in vista della prossima stagione.