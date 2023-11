F1, qualifiche interrotte in Brasile: pole Verstappen davanti a Leclerc

SAN PAOLO - È Max Verstappen ad aggiudicarsi la pole position nel Gran Premio del Brasile, valido come ventunesima tappa del mondiale di Formula 1. L'olandese chiude con il miglior tempo prima dell'arrivo della pioggia, con un vero e proprio deluso che ha interrotto anzitempo la sessione. Al suo fianco, a 294 millesimi, ecco Charles Leclerc, che si conferma al top con la Ferrari, davanti alle sorprese di giornata, ovvero le Aston Martin, in seconda fila con Lance Stroll e Fernando Alonso. Ottava piazza, e quindi quarta fila, per Carlos Sainz.