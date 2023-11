F1, Sprint GP Brasile 2023 in diretta tv: orari e dove vederla

SAN PAOLO - Scatta la sesta e ultima Sprint della stagione, quella del Gran Premio del Brasile, valido come ventunesimo round della stagione 2023 di Formula 1. Si riparte da quanto visto nelle qualifiche del venerdì dove, prima dell’interruzione per pioggia, Max Verstappen ha conquistato la pole position, per la gara di domenica, davanti ad un super Charles Leclerc. La Sprint Shootout è in programma alle 15 di sabato 4 novembre, mentre la Sprint comincerà alle 19:30. Entrambe le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), mentre su TV8 sarà disponibile la visione in differita, rispettivamente alle 19:30 e alle 21:30.