F1 Brasile, Verstappen vince la Sprint, quinto Leclerc, ottavo Sainz

SAN PAOLO - La Sprint Race del GP del Brasile, valida per il ventunesimo appuntamento del mondiale di Formuula 1, ha visto Max Verstappen conquistare la prima posizione. Ottima prova del pilota olandese che, pur scattando dalla seconda casella, ha subito superato Norris per poi condurre la gara dall'inizio alla fine. Secondo tempo per il pilota della McLaren davanti all'altra Red Bull di Sergio Perez. Al quarto posto George Russell. Peggio le Ferrari che non vanno oltre la quinta posizione di Leclerc e l'ottava di Sainz.