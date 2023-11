Insulti tra Alonso e Ocon dopo l’incidente in Brasile: “Idiota!”

SAN PAOLO - Nervi tesi nel corso delle Qualifiche Sprint del Gran Premio del Brasile di F1 . Protagonisti Fernando Alonso e Esteban Ocon: nella parte finale della SQ1 il pilota francese, impegnato nel registrare un giro veloce, ha perso il controllo della vettura finendo per colpire lo spagnolo e danneggiando entrambe le monoposto. " Fernando è un idiota ", questo il commento radio di Ocon subito dopo l'incidente che non ha permesso a entrambi i piloti di proseguire il turno di qualifica della gara Sprint.

Alonso non ci sta: "Brutto incidente"

L'impatto con Ocon ha distrutto completmente l'anteriore sinistro e la sospensione dell'Aston Martin di Alonso, in quel momento all'undicesima posizione e qualificato per la SQ2. Il pilota spagnolo, in seguito all'incidente che lo ha tenuto fuori per il resto della sessione, ha parlato così durante il team radio con i suoi tecnici: "Sto bene, i danni alla macchina sono tanti, mi è sembrato un brutto incidente. Mi è venuto addosso". Versione confermata anche dalla telecamera posta sopra la vettura di Alonso che ha ripreso il momento dell'impatto.