Incredibile nel GP del Brasile, la Ferrari di Leclerc esce subito di scena

SAN PAOLO - Incredibile incidente per il pilota della Ferrari, Charles Leclerc durante il giro di formazione del Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1. Un episodio che raramente di verifica prima di una gara e che questa volta ha visto come sfortunato protagonista il monegasco, che sarà costretto a dimenticare in fretta questo weekend sudamericano per poi focalizzarsi sul prossimo appuntamento di Las Vegas, in programma il 19 novembre. Per la Ferrari non è certamente una buona notizia in ottica secondo posto costruttori.