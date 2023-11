Il gesto plateale di Leclerc dopo l'incidente in Brasile: "Ma come ho fatto?"

SAN PAOLO - Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, è finito clamorosamente contro il muro durante il giro di formazione del Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1 e la sua reazione è stata tutto un programma. Il monegasco, infatti, una volta completato il pasticcio si è lasciato andare durante il team radio ad un gesto plateale di stizza, chiedendosi come sia potuto accadere: "Ma come ho fatto?". Per Leclerc, dunque, questo trittico di gare si chiude nel peggiore dei modi con uno zero pesante anche in ottica lotta per il secondo posto nel Mondiale costruttori.