Ferrari, Vasseur e l'incidente di Leclerc: "Capisco la sua frustrazione"

SAN PAOLO - In casa Ferrari si respira ancora una volta aria di delusione per quanto accaduto durante il Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1 , con Charles Leclerc escluso dai giochi sin dal giro di formazione. Un episodio che rappresenta perfettamente le ultime stagioni della Rossa, che ha sempre avuto qualche problema anche quando le cose sembravano poter andare per il verso giusto. Frederic Vasseur è consapevole del lavoro svolto dal suo team e crede che riuscirà a trovare una soluzione.

Vasseur: "Parleremo con Leclerc"

Dopo la complicata gara disputata ad Interlagos, il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport F1: “Avevamo puntato tutto sulla gara per questo weekend, infatti avevamo destinato un set di gomme nuove proprio alla domenica. Non siamo riusciti neanche a partire, il risultato della gara sarebbe stato una grande opportunità per noi. Stasera parleremo con Leclerc e tornerà subito quello di sempre, posso comprendere la sua delusione e la sua frustrazione. Da Verstappen abbiamo un gap enorme, ma quando parti dal decimo posto è normale che il divario aumenti. I 50 secondi di oggi non credo che siano rappresentativi, anche se non avevamo il passo della Red Bull. Power Unit? Non penso che ci siano problemi meccanici al motore”.