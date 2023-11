F1, Verstappen fissa l'obiettivo: "Voglio vincere fino alla fine dell'anno"

ROMA - Il tre volte campione del mondo Max Verstappen si è confermato inarrestabile anche anche ad Interlagos, vincendo senza troppi problemi il Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1 davanti a Lando Norris e Fernando Alonso . L'olandese dela Red Bull ha già stabilito un nuovo record di vittorie nel corso di una stagione e ora non ha affatto intenzione di fermarsi. Mancano soltanto le gare di Las Vegas ed Abu Dhabi e Verstappen, vincendole, potrebbe raggiungere quota diciannove.

Verstappen: "Weekend molto buono"

"Il weekend in Brasile è stato molto buono, anche se nel primo giro mi sono dovuto difendere dagli attacchi di Norris e poi mantenere un importante distacco. Sono rimasto calmo per l'intera gara e mi sono rilassato lasciando che la macchina entrasse in curva. Voglio godermi il momento, spero di continuare a vincere fino alla fine dell'anno". Il pilota della Red Bull, Max Verstappen, ha commentato il suo diciassettesimo trionfo stagionale conquistato nel Gran Premio del Brasile 2023.