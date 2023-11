Caos in F1: tifosi invadono la pista e stravolgono il GP del Brasile

SAN PAOLO - Il Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1 si è ormai concluso da giorni, ma continua a far discutere per diversi episodi . Uno di questi riguarda la clamorosa e pericolosissima invasione di pista che si è verificata al termine della corsa, durante il giro di rientro ai box dei piloti. Una situazione che avrebbe potuto creare gravi conseguenze, ma che per fortuna sembra non abbia causato feriti. Ad ogni modo ora si dovrà indagare sulle motivazioni che hanno portato a tale invasione di pista da parte del pubblico.

Invasione di pista, interviene la FIA

La FIA, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato che esaminerà attentamente la situazione e in caso prenderà gli opportuni provvedimenti: “Le misure di sicurezza, gli addetti alla sicurezza dovevano essere presenti per l’evento non sono state applicate e non sono state sufficienti, causando un ambiente non sicuro per gli spettatori e i piloti. Poiché si tratta di gravi questioni relative alla sicurezza, i commissari sportivi chiedono alla FIA di esaminare e commentare se le misure sopra menzionate sono adeguate per affrontare le preoccupazioni sollevate e di dichiarare se è necessario adottare ulteriori misure, il prima possibile“.