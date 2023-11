L'annuncio enigmatico della Ferrari: "Uscirà qualcosa di bello"

ROMA - La Ferrari in questa stagione non ha regalato particolari gioie ai propri tifosi, avendo conquistato una sola vittoria a Singapore con Carlos Sainz e qualche pole position. Sicuramente le prestazione della seconda parte de 2023 sono state molto più incoraggianti rispetto a quelle mostrate nei primi cinque mesi, ma ancora non è sufficiente per tornare ai livello di un tempo. Per questo motivo i tifosi della Rossa sperano che, in vista della prossima stagione, ci possa essere qualche cambiamento importante.