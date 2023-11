Ferrari, niente rinnovo per Leclerc: svelato il motivo dell'annuncio misterioso

ROMA - La Formula 1 sta vivendo una settimana di sosta prima del rush finale della stagione, che prevede le gare di Las Vegas ed Abu Dhabi . Il titolo piloti e quello costruttori sono ormai stati assegnati rispettivamente a Max Verstappen e alla Red Bull , ma i due Gran Premi potrebbero regalare delle grandi emozioni. In particolar modo la Ferrari vuole provare fino all'ultimo ad acciuffare la Mercedes nella lotta per il secondo posto nella classifica costruttori. Non sarà una sfida semplice, ma il team di Maranello darà tutto in questo finale di stagione.

Ferrari, tute speciali a Las Vegas

La Ferrari, in occasione del primo storico Gran Premio di Las Vegas 2023 che andrà in scena dal 17 al 19 novembre, ha svelato il famoso annuncio che era nell'aria già dalla giornata di ieri. In molti hanno pensato al rinnovo di contratto di Charles Leclerc, ma così non è stato, almeno per ora. La scuderia di Maranello, infatti, ha pubblicato le foto delle nuove tute che il monegasco e Carlos Sainz indosseranno proprio nel fine settimana previsto nella città del peccato, sulla pista statunitense.