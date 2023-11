Ferrari, dopo le tute un'altra novità: a Las Vegas con una livrea speciale

ROMA - La Formula 1 si sta godendo un weekend di meritato riposo dopo l'intenso trittico che ha portato i piloti ad affrontare le gare di Austin, Messico e Brasile. Il prossimo appuntamento con il più importante circus automobilistico del mondo sarà nel fine settimana dal 17 al 19 novembre, quando il tre volte campione del mondo Max Verstappen andrà a caccia del suo diciottesimo successo stagionale nel Gran Premio di Las Vegas . Le Ferrari , invece, proveranno a rosicchiare altri punti alle Mercedes in ottica lotta per il secondo posto nella classifica costruttori .

Nuovo 'abito' per la Ferrari

In occasione del Gran Premio di Las Vegas 2023 di Formula 1, nel corso di questa settimana la Ferrari ha già presentato delle nuove tute che Charles Leclerc e Carlos Sainz indosseranno durante l'intero weekend statunitense. Adesso, però, la Rossa di Maranello ha annunciato che la macchina avrà anche una livrea molto speciale, nella quale oltre al classico rosso ci sarà anche un tocco di bianco. Una scelta che ripercorre in parte le orme del passato della scuderia italiana e che si spera possa portare anche un pizzico di fortuna in più, soprattutto dopo quanto accaduto a Leclerc in Brasile.