Ferrari, Massa tuona contro Alonso: "Cercava di esercitare il suo potere"

ROMA - Nello scorso Gran Premio del Brasile 2023 di Formula 1 Fernando Alonso è riuscito a tornare sul podio vincendo un acceso ed appassionante duello con la Red Bull di Sergio Perez. Il pilota dell'Aston Martin ha dato ancora una volta prova della sua grande tenacia e della sua abilità in pista, ma in passato qualcuno non sembra aver gradito molto la sua presenza all'interno del box. Il suo ex compagno di squadra Felipe Massa, infatti, ha rivelato alcuni dettagli sulla convivenza con lo spagnolo.