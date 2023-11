F1, Massa e il dominio di Verstappen: "Livello senza precedenti"

ROMA - Questa stagione di Formula 1 è finita con largo anticipo, almeno per quanto concerne la lotta per il titolo mondiale. Il tre volte campione iridato Max Verstappen , infatti, ha chiuso i giochi a cinque gare dal termine, senza lasciare alcuno scampo agli altri piloti, che hanno sempre lottato per il secondo posto. L'olandese ha dimostrato una superiorità incredibile e questo ovviamente è anche merito dalla Red Bull , che ha messo a sua disposizione una vettura praticamente perfetta.

Massa: "Situazione perfetta per Verstappen"

“Credo che Verstappen si trovi in una situazione perfetta, si sente bene in ogni gara e vince quasi sempre. Finché lui sarà felice e continuerà a vincere, secondo me farebbero bene a lasciare le cose come stanno. Ogni minimo cambiamento all'interno del team potrebbe risultato un peggioramento rispetto alla situazione attuale. Il livello dimostrato da Max è senza precedenti". Queste le dichiarazioni dell'ex pilota brasiliano Felipe Massa, che ha commentato il dominio di Max Verstappen nel corso di un'intervista rilasciata agli olandesi di Formule 1.