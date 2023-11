Ferrari, Ralf Schumacher predica calma: "A Vasseur serve tempo"

ROMA - In questa stagione di Formula 1 la Ferrari è stata l'unica scuderia in grado di togliere una vittoria alla dominante Red Bull , grazie al successo ottenuto da Carlos Sainz a Singapore. Un risultato che sicuramente risulta incoraggiante in vista del futuro, anche se per ora il gap con il team austriaco resta incolmabile. La scuderia di Maranello ha vissuto numerosi alti e bassi, ma anche gli esperti del settore come Ralf Schumacher credono che serva dare del tempo a Frederic Vasseur .

Ralf Schumacher: "Vasseur non può fare tutto in 6 mesi"

“Secondo me la Mercedes è stata molto lenta in Brasile, la Ferrari aveva la possibilità di accorciare le distanze su di loro, ma anche il team di Maranello ha avuto delle difficoltà a Interlagos. Ad ogni modo credo che Vasseur abbia bisogno di tempo per cambiare le cose, non può riuscire a fare tutto in soli sei mesi". Queste le dichiarazioni rilasciate dall'ex pilota di Formula 1, Ralf Schumacher, nel corso di un'intervista concessa ai tedeschi di Sky Sport Deutschland in merito alle difficoltà riscontrate dalla Ferrari.