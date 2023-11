F1, Bottas in campo per la cura del cancro alla prostata: ecco comme

ROMA - Il pilota dell'Alfa Romeo, Valtteri Bottas, oltre ad aver dimostrato un grande talento in pista nel corso degli anni in Formula 1, si è sempre speso per delle importanti iniziative a livello sociale. Anche questa volta il finlandese ha voluto contribuire alla sensibilizzazione verso la prevenzione e la cura del cancro alla prostata, dando vita al progetto BOTTASS 2024 in collaborazione con l'associazione Movember: Bottas, infatti, ha posato nudo per un calendario del 2024, il cui ricavato sarà devoluto all'assocazione sopra citata.