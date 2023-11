Ferrari, Vasseur e la novità Las Vegas: "Ecco cosa sarà fondamentale"

ROMA - E' tutto pronto per il Gran Premio di Las Vegas 2023 di Formula 1 , che andrà in scena questo fine settimana. I titoli sono ormai stati assegnati, ma la Ferrari nutre ancora qualche piccola speranza di centrare il secondo posto nella classifica costruttori. Il ritardo nei confronti della Mercedes è abbastanza importante e, per questo motivo, sarà difficile da colmare, ma Charles Leclerc e Carlos Sainz faranno di tutto pur di provare a tornare sul podio. In tal senso il team principal della Rossa, Frederic Vasseur , è sembrato essere ottimista .

Vasseur: "Felici di essere qui"

"Siamo felici che la Formula 1 torni protagonista a Las Vegas a oltre 40 anni di distanza dall’ultima volta. Il nostro sport nell’ultimo lustro è diventato sempre più popolare in America e il fatto che in questa stagione ci troviamo a correre per la terza volta negli Stati Uniti è una conferma di questa nuova epoca d’oro per la Formula 1 oltreoceano. Dal punto di vista tecnico troviamo un circuito completamente nuovo e con temperature che si attendono molto basse. Per questo aver fatto bene i compiti a casa prima del Gran Premio sarà fondamentale per massimizzare il potenziale di piloti e vettura". Queste le dichiarazioni del team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, in vista del Gran Premio di Las Vegas 2023.