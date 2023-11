Ferrari, Sainz impaziente per Las Vegas: "Non vedo l'ora"

LAS VEGAS - Le Ferrari hanno intenzione di riscattare un brutto weekend in Brasile in occasione del Gran Premio di Las Vegas 2023 di Formula 1 . Sin dai primi giorni dall'ambiente di Maranello sono filtrate delle sensazioni positive in merito a questo appuntamento e la speranza è quella di poter tenere vive le residue speranze di conquistare il secondo posto nella classifica costruttori. In particolar modo lo spagnolo Carlos Sainz ha dimostrato di essere molto fiducioso e confida in una bella prestazione .

Sainz: "Non ho ancora girato a piedi"

"Non ho ancora girato a piedi sul circuito. Gli orari sono un po' strani questo fine settimana e non so quando sarà la pista libera. Abbiamo lavorato molto sul simulatore e non vedo l'ora di vedere l'auto di sicurezza girare, per vedere quanta polvere c'è o le buche. Queste sono cose che si possono sentire, anche avere un'idea di quanto sarà scivoloso per noi domani". Queste le dichiarazioni del pilota della Ferrari, Carlos Sainz, rilasciate nel corso della conferenza stampa del Gran Premio di Las Vegas 2023.