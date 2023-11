Villeneuve, matrimonio a sorpresa sul circuito di Las Vegas: VIDEO

LAS VEGAS (Usa) - Un matrimonio a Las Vegas non è mai una cosa banale. Ma se viene svolto da un ex campione del mondo di Formula1 durante i giorni del Gran Premio, diventa un evento stellare. Jaques Villenueve , figlio del compianto pilota della Ferrari Gilles - è convolato a nozze con la compagna italiana Giulia Marra.

Las Vegas, la wedding Chapel nel paddock

La modella italiana ha avuto modo di organizzare una cerimonia maestosa in gran segreto, lo sposo è stato messo al corrente della situazione soltanto la mattina del matrimonio. La scelta è ricaduta sulla wedding chapel che in questi giorni in cui Las Vegas ospita il Gran Premio è stata posizionata all’interno del paddock. Un sorpasso all’ultima curva per la fidanzata di Jaques Villenueve che alla fine è riuscita a tagliare un ambito traguardo.